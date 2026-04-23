Россиянин Серобян стал чемпионом Европы по тяжелой атлетике
Россиянин Геворг Серобян завоевал золотую медаль чемпионата Европы по тяжелой атлетике.
Соревнования проходят в Батуми.
В весовой категории до 79 кг российский спортсмен взял 161 кг в рывке и 180 кг в толчке. В сумме двоеборья 23-летний Серобян набрал 341 кг и стал победителем. Второе место занял спортсмен из Албании Брикен Калья с результатом 340 кг (153+187 кг), третьим стал представитель Армении Мартин Погосян (338 кг, 152+186 кг).
При этом Геворг Серобян установил европейский рекорд в рывке. Он превзошел прошлогодний результат тяжелоатлета из Румынии Тибериу Доносе - 155 кг.
Ранее российские дзюдоисты Мурад Чопанов и Тимур Арбузов завоевали золотые медали на чемпионате Европы в Тбилиси, пишет 360.ru.
Горячие новости
- Россиянин Серобян стал чемпионом Европы по тяжелой атлетике
