Путин прокомментировал создания мирного договора с Японией

Президент отметил, что позиция японской стороны "очень часто менялась, начиная с 1956 года". По данным Путина, сначала переговоры касались двух островов, затем по инициативе властей Японии "какие-либо разговоры" были прекращены.

Российский лидер подчеркнул, что в определенный момент "речь уже пошла о четырех островах". При этом Россия никогда не соглашалась на подобные соглашения.

Путин согласился, что конституция РФ претерпела изменения, в нее внесли запрет на отчуждение территорий и "это надо учитывать". При этом президент выразил уверенность, что РФ и Япония не должны приостанавливать разговоры по мирному договору.