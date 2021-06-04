Путин прокомментировал создания мирного договора с Японией

Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств напомнил, что СССР и Россия не соглашались на передачу Японии четырех южных Курильских островов, передает ТАСС.

МИД отреагировал на публикацию о намерениях СССР передать Японии два острова

Президент отметил, что позиция японской стороны "очень часто менялась, начиная с 1956 года". По данным Путина, сначала переговоры касались двух островов, затем по инициативе властей Японии "какие-либо разговоры" были прекращены.

Российский лидер подчеркнул, что в определенный момент "речь уже пошла о четырех островах". При этом Россия никогда не соглашалась на подобные соглашения.

Путин согласился, что конституция РФ претерпела изменения, в нее внесли запрет на отчуждение территорий и "это надо учитывать". При этом президент выразил уверенность, что РФ и Япония не должны приостанавливать разговоры по мирному договору.

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ФОТО: Пресс-служба Кремля
ТЕГИ:ПМЭФПутинКурилыЯпония
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