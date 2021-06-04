Путин прокомментировал создания мирного договора с Японией
Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств напомнил, что СССР и Россия не соглашались на передачу Японии четырех южных Курильских островов, передает ТАСС.
Президент отметил, что позиция японской стороны "очень часто менялась, начиная с 1956 года". По данным Путина, сначала переговоры касались двух островов, затем по инициативе властей Японии "какие-либо разговоры" были прекращены.
Российский лидер подчеркнул, что в определенный момент "речь уже пошла о четырех островах". При этом Россия никогда не соглашалась на подобные соглашения.
Путин согласился, что конституция РФ претерпела изменения, в нее внесли запрет на отчуждение территорий и "это надо учитывать". При этом президент выразил уверенность, что РФ и Япония не должны приостанавливать разговоры по мирному договору.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,1 млн+8 947 / сут.
Умерли
123 тыс.+377 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+8 530 / сут.
- Путин заявил, что не ждет «прорывов» от встречи с Байденом
- Путин прокомментировал создания мирного договора с Японией
- Рогозин опроверг договоренность с NASA об эксплуатации МКС до 2030 года
- Киев признал невозможность «прямого влияния» на санкции против «Северного потока-2»
- Производство вакцины «Спутник V» стартовало в Сербии
- Песков рассказал о сроках вакцинного туризма в России
- Путин: Рост ВВП по итогам года составит около 4%
- Турция обнаружила в Черном море новое месторождение газа
- В Новосибирской области освободили из СИЗО застрелившего нарушителя полицейского
- «Украине должны все»: Захарова ответила на слова секретаря СНБО о Германии и Франции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru