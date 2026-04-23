СМИ: В Японии начали забой 230 тысяч кур из-за птичьего гриппа

Власти префектуры Аомори в Японии начали уничтожение 230 тысяч кур после вспышки птичьего гриппа в регионе. Об этом сообщает Kyodo.

По данным агентства, запретные зоны радиусом 10 километров установили вокруг 32 птицефабрик.

Специалисты опасаются, что болезнь распространится, и это повлечет за собой серьезные экономические последствия. Ранее, в 2023 году, из-за массового забоя кур на фоне вспышки птичьего гриппа в Японии куриные яйца подорожали на 76% год к году. Рост цен на продукт стал максимальным с 1991 года.

Ранее доктор медицинских наук, врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова заявила, что птичий грипп A (H5N1) может стать причиной новой пандемии, пишет 360.ru.

