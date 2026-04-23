СМИ: США впервые за 38 лет применили против Ирана палубную пушку

ВМС США впервые за 38 лет осуществили обстрел из палубных орудий с ракетоносного эсминца Spruance по грузовому судну у берегов Ирана. Об этом сообщает портал The War Zone.

По его данным, палубные пушки применили при обстреле и захвате торгового судна Touska, отмечает RT.

Как сообщил порталу неназванный представитель американских ВМС, «последний неопровержимый случай» применения подобного оружия военно-морским кораблем против другого судна был зафиксировано во время военной операции «Богомол». Она прошла 18 апреля 1988 года в Персидском заливе и стала ответом США на подрыв своего фрегата на иранской мине. Тогда американская сторона уничтожила две нефтяные платформы, фрегат и катер Ирана.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что иранские корабли, которые приблизятся к зоне объявленной США морской блокады в Ормузском проливе, будут уничтожены.

