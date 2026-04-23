В Красноярском крае в ДТП с автобусом пострадали девять человек
Девять человек пострадали в аварии с пассажирским автобусом в Железногорске Красноярского края. Об этом рассказали в региональном управлении МВД.
По предварительным данным, утром 23 апреля на улице Загородной автобус, который принадлежит ИП, двигался в сторону КПП №4.
«При подъеме в гору 60-летний водитель не справился с управлением и допустил съезд с последующим наездом на дерево», - сообщили в МВД.
При аварии пострадали сам водитель и восемь пассажиров. Их доставили в медицинское учреждение.
Ранее в Забайкальском крае произошло ДТП с автобусом с китайскими туристами, погибли два человека, напоминает Ura.ru.
