В Красноярском крае в ДТП с автобусом пострадали девять человек

Девять человек пострадали в аварии с пассажирским автобусом в Железногорске Красноярского края. Об этом рассказали в региональном управлении МВД.

По предварительным данным, утром 23 апреля на улице Загородной автобус, который принадлежит ИП, двигался в сторону КПП №4.

«При подъеме в гору 60-летний водитель не справился с управлением и допустил съезд с последующим наездом на дерево», - сообщили в МВД.

При аварии пострадали сам водитель и восемь пассажиров. Их доставили в медицинское учреждение.

Ранее в Забайкальском крае произошло ДТП с автобусом с китайскими туристами, погибли два человека, напоминает Ura.ru.

