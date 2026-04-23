В Республике Алтай из-за бутылки загорелся автодром на площади 5 тысяч «квадратов»

Ландшафтный пожар площадью 5 тысяч квадратных метров возник в Республике Алтай из-за стеклянной бутылки. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

По данным ведомства, в Майминском районе на территории автодрома загорелась сухая растительность.

«Предварительной причиной пожара стала стеклянная бутылка, а именно преломление солнечных лучей через стеклянную призму», - подчеркнули в МЧС.

Возгорание полностью ликвидировали. Никто не пострадал.

Ранее в Нижнем Новгороде произошел пожар на кладбище. Как сообщил мэр Юрий Шалабаев, ЧП произошло из-за поджога мусорных баков молодыми людьми, которые катались на мопедах неподалеку. В результате пострадали захоронения, пишет 360.ru.

