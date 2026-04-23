Путин отдал свое шампанское боксеру Беспутину
Российский президент Владимир Путин вручил государственные награды победителям чемпионатов мира по боксу, сообщает РИА Новости.
Во время неформального общения за бокалом шампанского глава государства отдал свой напиток генеральному секретарю Федерации бокса РФ Александру Беспутину. После церемонии Путин побеседовал со спортсменами.
Беспутин, который был среди награжденных, стоял без бокала. Президент заметил это и протянул свой бокал, указав, что ему принесут новую порцию напитка.
Ранее Беспутин, который провалил допинг-тест, заявил о своей непричастности к употреблению запрещенных веществ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
