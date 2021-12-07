В Японии раскритиковали идею о налоговом режиме на Курилах
Российский законопроект, подразумевающий введение налоговых льгот для новых организаций, которые зарегистрированы на юге Курил, не соответствует позиции Токио по совместной экономической деятельности и территориальному вопросу в регионе. Об этом сообщил министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси.
Он подчеркнул, что в стране намерены совместно осуществлять экономическую деятельности без ущерба для политической позиции обоих государств. Хаяси добавил, что Япония собирается продолжать строить конструктивный диалог с Россией по данному вопросу.
Ранее правительство России внесло в Госдуму законопроект о предоставлении налоговых льгот новым организациям, зарегистрированным на Курильских островах. Такие компании в течение 20 лет с момента регистрации в регионе не будут платить налоги на прибыль и имущество, а также земельный и транспортный налог. Организации смогут применять пониженные тарифы страховых взносов в совокупном размере 7,6%.
На территории Курильских островов также будет введена таможенная процедура свободной таможенной зоны.
Закон вступит в силу после 1 января 2022 года.
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