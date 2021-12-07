В Японии раскритиковали идею о налоговом режиме на Курилах

Российский законопроект, подразумевающий введение налоговых льгот для новых организаций, которые зарегистрированы на юге Курил, не соответствует позиции Токио по совместной экономической деятельности и территориальному вопросу в регионе. Об этом сообщил министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси.

Он подчеркнул, что в стране намерены совместно осуществлять экономическую деятельности без ущерба для политической позиции обоих государств. Хаяси добавил, что Япония собирается продолжать строить конструктивный диалог с Россией по данному вопросу.