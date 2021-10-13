Япония сделала России представление из-за поездки вице-премьеров на Южные Курилы
Министерство иностранных дел Японии сделало представление России в связи с предстоящей поездкой вице-премьеров РФ Дмитрия Григоренко и Марата Хуснуллина на остров Итуруп. Об этом заявил официальный представитель японского внешнеполитического ведомства Томоюки Ёсида.
Слова Ёсиды приводит ТАСС. Дипломат сообщил, что Япония потребовала отменить эту поездку, отметив, что посещение островов южной части Курил противоречит позиции Токио по этим территориям.
Ранее пресс-служба правительства РФ анонсировала визит Григоренко и Хуснуллина на Дальний Восток, где они проверят исполнение поручений премьер-министра Михаила Мишустина и в том числе посетят рыбоперерабатывающий комплекс «Ясный» на Итурупе.
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