В Японии отреагировали на слова Путина о Курилах

В японском издании Yomiuri shimbun читателям предложили высказаться по поводу поздравительной речи президента Владимира Путина в День России. Российский лидер отметил, что родина для каждого россиянина простирается «от Калининграда до Камчатки и Курильских островов, от северных арктических морей до Севастополя и Крыма». Большинство японских пользователей пришли к выводу, что Россия не собирается отдавать Токио острова Курильской гряды.

Читатели Yomiuri shimbun отметили, что Россия создала на Курилах инфраструктуру для жизни и работы людей. Пользователи пришли к выводу, что Россия не готовится к передаче островов японской стороне и отметили стратегический характер этой позиции.

Политолог объяснил, почему нельзя отдавать Курилы японцам

Также читатели предположили, что Россия не вернет Курилы из-за отношений Токио и Вашнгтона, в которых Япония выступает в роли «вассала». Некоторые сожалели, что японские власти в свое время не решили вопрос принадлежности Курильских островов с первым президентом РФ Борисом Ельциным.

Япония считает Забомаи, Шикотан, Итуруп и Кунашир своими северными территориями, Россия отдавать их не собирается.

Ранее глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов в эфире НСН напомнил о неизменности позиции японского руководства в отношении Курильских островов.

«Базовая позиция Японии заключается в том, что Советский Союз в конце войны ударил истекающей кровью Японии в спину и захватил острова и с тех пор незаконно их оккупирует. Это основная позиция, и в какие бы словеса её ни оформляли, каким бы флёром она ни покрывалась, она не изменяется», - отметил Кистанов.

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ФОТО: РИА Новости//Андрей Шапран
ТЕГИ:РоссияЯпонияКурильские ОстроваКурилы
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