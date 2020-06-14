В Японии отреагировали на слова Путина о Курилах

Также читатели предположили, что Россия не вернет Курилы из-за отношений Токио и Вашнгтона, в которых Япония выступает в роли «вассала». Некоторые сожалели, что японские власти в свое время не решили вопрос принадлежности Курильских островов с первым президентом РФ Борисом Ельциным.

Япония считает Забомаи, Шикотан, Итуруп и Кунашир своими северными территориями, Россия отдавать их не собирается.

Ранее глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов в эфире НСН напомнил о неизменности позиции японского руководства в отношении Курильских островов.

«Базовая позиция Японии заключается в том, что Советский Союз в конце войны ударил истекающей кровью Японии в спину и захватил острова и с тех пор незаконно их оккупирует. Это основная позиция, и в какие бы словеса её ни оформляли, каким бы флёром она ни покрывалась, она не изменяется», - отметил Кистанов.

