Политолог объяснил, почему нельзя отдавать Курилы японцам

Он напомнил, что неподалёку, в Вилючинске, дислоцированы российские ядерные подводные лодки. Из-за передачи островов японцам возникнут трудности с выходом в Тихий океан, и про Северный морской путь можно будет забыть, сказал Ярулин Ura.ru.

Передача островов Японии станет невозможной в том случае, если в Конституции РФ будет закреплена соответствующая поправка, добавил он. Российская позиция по этому вопросу если и изменится, то не скоро, уверен Ярулин.

Ранее японский политолог Юкио Касияма в статье для издания Wedge Infinity призвал Токио добиваться возврата не двух, а четырёх островов Курильской гряды, пишет «Свободная пресса». Япония считает Забомаи, Шикотан, Итуруп и Кунашир своими северными территориями, Россия отдавать их не собирается.

