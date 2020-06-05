Политолог объяснил, почему нельзя отдавать Курилы японцам
Передача даже двух островов Курильской гряды Японии изменит расстановку сил в Тихоокеанском регионе, заявил профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин.
Он напомнил, что неподалёку, в Вилючинске, дислоцированы российские ядерные подводные лодки. Из-за передачи островов японцам возникнут трудности с выходом в Тихий океан, и про Северный морской путь можно будет забыть, сказал Ярулин Ura.ru.
Передача островов Японии станет невозможной в том случае, если в Конституции РФ будет закреплена соответствующая поправка, добавил он. Российская позиция по этому вопросу если и изменится, то не скоро, уверен Ярулин.
Ранее японский политолог Юкио Касияма в статье для издания Wedge Infinity призвал Токио добиваться возврата не двух, а четырёх островов Курильской гряды, пишет «Свободная пресса». Япония считает Забомаи, Шикотан, Итуруп и Кунашир своими северными территориями, Россия отдавать их не собирается.
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