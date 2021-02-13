В Японии назначили министра по одиночеству

Сакамото сообщил, что соответствующее поручение получил накануне от премьер-министра страны Есихидэ Суга. Тот принял решение создать новую должность на фоне роста самоубийств и других проблем, в том числе из-за коронавируса, уточняет Газета.ru.

Напомним, в Японии количество самоубийств выросло в 2020 году на 3,7% – впервые за 11 лет. Из жизни ушли 20,9 тысяч японцев.

По данным ВЦИОМ, в России жители боятся одиночества, особенно в старости. Таких, согласно проведенному опросу, 17 процентов.

