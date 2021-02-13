В Японии назначили министра по одиночеству
Министр по делам восстановления жизнедеятельности регионов Тэцуси Сакамото заявил, что теперь будет совмещать две должности. Он также станет новым министром по проблемам одиночества. Об этом он заявил агентству Кyodo.
Сакамото сообщил, что соответствующее поручение получил накануне от премьер-министра страны Есихидэ Суга. Тот принял решение создать новую должность на фоне роста самоубийств и других проблем, в том числе из-за коронавируса, уточняет Газета.ru.
Напомним, в Японии количество самоубийств выросло в 2020 году на 3,7% – впервые за 11 лет. Из жизни ушли 20,9 тысяч японцев.
По данным ВЦИОМ, в России жители боятся одиночества, особенно в старости. Таких, согласно проведенному опросу, 17 процентов.
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