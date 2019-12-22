В WADA отреагировали на доказательства СК РФ о подмене Родченковым данных российских спортсменов
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прокомментировало заявление Следственного Комитета РФ о том, что ведомство располагает доказательствами о фальсификации экс-главой московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым показателей допинг-проб в базе данных российских спортсменов, сообщает РИА Новости.
Официальная позиция WADA в связи с заявлениями СК РФ не изменится, в международном агентстве будут придерживаться ранее принятых решений в отношении российских спортсменов.
Напомним, в субботу, 21 декабря СК РФ сообщил, что располагает доказательствами о том, что в 2015-2016 годах представителями прежнего руководства Антидопингового центра были совершены удаленные подключения к электронной базе LIMS с результатами исследования допинг-проб российских спортсменов с IP-адресов, зарегистрированных и размещенных на территории США и ФРГ.
Ранее спортивный юрист Артем Пацев в эфире НСН заявил, что опубликованные СК РФ выводы о Родченкове не новы и на судьбу российских спортсменов не повлияют.
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