В WADA отреагировали на доказательства СК РФ о подмене Родченковым данных российских спортсменов

Напомним, в субботу, 21 декабря СК РФ сообщил, что располагает доказательствами о том, что в 2015-2016 годах представителями прежнего руководства Антидопингового центра были совершены удаленные подключения к электронной базе LIMS с результатами исследования допинг-проб российских спортсменов с IP-адресов, зарегистрированных и размещенных на территории США и ФРГ.

Ранее спортивный юрист Артем Пацев в эфире НСН заявил, что опубликованные СК РФ выводы о Родченкове не новы и на судьбу российских спортсменов не повлияют.

