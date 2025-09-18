Лукашенко: Оппозиционер Статкевич не хочет выезжать из Белоруссии
Оппозиционер Николай Статкевич не захотел уезжать в Литву и вернулся на белорусскую территорию, сообщает RT со ссылкой на заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко.
«Ребята спросили: «Ты в Беларусь хочешь? Ты ж в тюрьму [пойдёшь]». Говорит: «Пойду в тюрьму». Хорошо, забрали его. Не бросишь же его», — заявил глава государства.
Он указал, что при желании оппозиционера прекратить свою деятельность у властей уже будет другой подход. «То есть, по-человечески надо подходить», — отметил Лукашенко.
Статкевич перешёл на территорию Литвы, но решил вернуться. При этом власти Беларуси не намерены этому препятствовать.
Ранее Лукашенко помиловал по просьбе президента США Дональда Трампа 14 иностранных заключенных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
