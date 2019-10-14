Росрыболовство отказалось признавать решение суда о незаконности вылова косаток
В ведомстве заявили НСН, что не видят оснований для привлечения своих сотрудников к ответственности.
Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство) отказалось признавать решение суда о незаконной ловле косаток и белух в Приморье и заявило об отсутствии оснований для привлечения должностных лиц к ответственности по этому делу. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос НСН.
«В настоящее время отсутствуют вступившие в законную силу судебные акты о признании действий Федерального агентства по рыболовству или его территориальных управлений по выдаче разрешительных документов на добычу (вылов) морских млекопитающих незаконными», - говорится в документе, подписанном начальником управления науки и образования Росрыболовства Сергеем Головановым и датированном 14 октября.
Между тем еще 19 сентября Сахалинский областной суд подтвердил решение Южно-Сахалинского горсуда о признании незаконными приказов Росрыболовства о распределении квот на вылов косаток и белух в культурно-просветительских целях. Тогда же это решение вступило в силу. Однако в документе из Росрыболовства подчеркивается, что разрешения на вылов морских млекопитающих были выданы в соответствии с правилами, утверждёнными правительством РФ. Также в ведомстве настаивают, что компании-отловщики предоставили документы, подтверждающие их статус организаций культуры, а также планы по оказанию культурно-просветительских услуг.
«Таким образом, считаем, что у Федерального агентства по рыболовству отсутствуют основания привлечения должностных лиц к ответственности», — резюмируют представители ведомства в ответе на запрос НСН.
Напомним, ранее НСН писала, что суда флота Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) готовят к новому этапу транспортировки белух из бухты Средняя и выпуску в Охотское море. Тогда вице-президент Российского национального комитета содействия программе ООН по окружающей среде (ЮНЕПКОМ) Виктор Усов в эфире НСН заявил о правовой коллизии, которая ставит под сомнение саму возможность того, что животные обретут волю в ближайшее время.
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