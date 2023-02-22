В военной разведке Украины заявили, что многие пожары в России не случайны

Он отметил, что в России «постоянно что-то горит». По словам Буданова, пожары якобы происходят не просто так.

Ранее экс-главком сухопутных войск РФ, генерал армии Владимир Болдырев в разговоре с НСН сообщил, что перед российскими войсками стоит главная цель – взять под контроль всю территорию ДНР и ЛНР. При этом он отметил, что пока «будут существовать территории, принадлежащие государству Украина», в любом случае будут опасности обстрелов российских регионов.

