Китай выступил против исключения России из G20

Китай выступает против исключения России из Группы двадцати (G20). Об этом заявил глава МИД КНР Ван И на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях саммита G20.

Украина обратится к G20 с просьбой исключить Россию из состава группы

Ван И подчеркнул, что Пекин поддерживает «достойную роль» России в рамках «двадцатки» и других международных площадок, отмечает телеканал «360».

«Мы считаем, что никто не может отобрать рациональное право России на участие в рамках многосторонних форматов», — цитирует министра ТАСС.

Глава МИД КНР отметил, что намерен обсудить с российским коллегой темы, «представляющие взаимный интерес», а также сотрудничество по сохранению устойчивой динамики отношений Китая и России.

Ранее в Верховную раду Украины внесли проект обращения к G20 с призывом исключить РФ из состава группы, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Саммит G20РоссияКитай
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