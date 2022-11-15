Китай выступил против исключения России из G20

Ван И подчеркнул, что Пекин поддерживает «достойную роль» России в рамках «двадцатки» и других международных площадок, отмечает телеканал «360».

«Мы считаем, что никто не может отобрать рациональное право России на участие в рамках многосторонних форматов», — цитирует министра ТАСС.

Глава МИД КНР отметил, что намерен обсудить с российским коллегой темы, «представляющие взаимный интерес», а также сотрудничество по сохранению устойчивой динамики отношений Китая и России.

Ранее в Верховную раду Украины внесли проект обращения к G20 с призывом исключить РФ из состава группы, напоминает RT.

