В Венгрии заявили о катастрофическом ослаблении ЕС из-за конфликта на Украине
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что разорительный кризис энергоснабжения из-за конфликта на Украине и его экономическое влияние привели к катастрофическому ослаблению Европы и Евросоюза, сообщает ТАСС.
Выступая на саммите «Открытые Балканы» в Белграде он отметил, что лидеры сообщества «не смогли этому помешать» и в итоге европейцы «платят по счетам», хотя вообще не несут за происходящее никакой ответственности.
«Политика расширения должна быть сегодня самой важной для Европы, потому что ей необходимы Западные Балканы... чтобы снизить давление на безопасность с двух направлений, южного и восточного», - заявил Сийярто, добавив, что необходимо обсуждать меры, чтобы этот конфликт «не стал фатальным для континента».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что конфликт на Украине в скором времени ждёт развязка, сообщает RT.
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