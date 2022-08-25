Медведев назвал «полтора сценария» развития украинского конфликта
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале заявил, что в настоящее время «аналитики всех мастей упражняются в подготовке прогнозов по украинскому конфликту».
По его мнению, прогнозы, которые строят в том числе и в Киеве, и в «украинофильствующих странах Запада», являются «враньём чистой воды и демагогией для обработки электората».
Комментируя пять сценариев развития конфликта на Украине, которые опубликовала британская газета The Guardian, он отметил, что «сценариев всего полтора».
«Первый – достижение всех целей СВО и недвусмысленное признание её итогов в Киеве. Второй – военный переворот на Украине, а уже затем признание итогов спецоперации. Вот и все варианты», - заключил Медведев.
Ранее журналист издания The Guardian Дэн Саббаг перечислил пять возможных вариантов развития ситуации на Украине в течение ближайших шести месяцев, отметив, что странам Запада необходимо решить, хотят ли они «победы Украины», сообщает RT.
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