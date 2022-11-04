В Венгрии заявили, что Европа раздула из украинского конфликта глобальную проблему

Министр подчеркнула, что антироссийские санкции в большей степени вредят Европе.

«Да, россияне продают меньше ископаемого топлива, но поскольку цена выросла, они зарабатывают на этом больше. Ранее подобная оценка последствий санкций не проводилась. Таким образом, восприятие конфликта на Украине с венгерской точки зрения может отличатся от общепринятой европейской», — указала Варга в интервью National Interest.

Венгерский министр отметила, что санкции ЕС спровоцировали энергетический кризис и рост инфляции, пишет RT.

Кроме того, Варга поделилась мнением, что решение по ситуации на Украине на долгосрочную перспективу могут выработать только Россия и США. По мнению министра, конфликт оставался бы локальным, если бы у власти находились такие лидеры, как экс-президент США Дональд Трамп или бывший канцлер Германии Ангела Меркель.

