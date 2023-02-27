Орбан заявил об опасениях отправки войск стран ЕС на Украину
Правительство Венгрии с тревогой наблюдает за поставками западного оружия на Украину, заявил премьер-министр республики Виктор Орбан. Об этом сообщает ТАСС.
Евросоюз постепенно скатывается к войне, констатировал Орбан. Политик выступил на открытии весенней сессии парламента Венгрии.
По его мнению, если Запад продолжит поставлять Украине оружие и танки и примет решение отправить истребители, то рано или поздно найдутся те, кто решит направить туда армию.
Орбан заявил, что Венгрию пытаются втянуть в украинский конфликт. Будапешт поддерживает предложенный Китаем план урегулирования, добавил он.
Великобритания не позволит заморозить конфликт на Украине, сказал ранее советник премьер-министра Соединенного Королевства по нацбезопасности Тим Бэрроу. Он сообщил, что Лондон продолжит оказывать Киеву военную помощь, передает НСН.
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