Премьер Венгрии назвал терактом подрывы «Северных потоков»
Подрыв газопроводов «Северный потока» является терактом, и Венгрия дала понять, что в случае подобного вывода из строя газопровода на юге Европы, организаторам взрывов не получится легко отделаться и «замести все под ковер», заявил венгерский премьер Виктор Орбан в ходе выступления в местном парламенте.
«Взрыв "Северного потока", который, как вы знаете, произошел, был просто терактом, кто бы его ни совершил, это была террористическая акция», - цитирует Орбана венгерский телеканал М1.
Политик отметил, что «если это сделали на севере только для того, чтобы в Европу не поступал газ из России, то это могут сделать и на юге».
«Мы вместе с Сербией дали понять, что если это произойдет, не получится так просто отделаться, замести под ковер, как это делают сейчас с взрывом «Северного потока», - подчеркнул премьер.
Ранее немецкие СМИ сообщили о планах Берлина использовать трубы, предназначавшиеся для строительства «Северного потока-2», использовать для создания нового трубопровода.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+9 580 / сут.
Умерли
396 тыс.+30 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+9 250 / сут.
- Орбан заявил об опасениях отправки войск стран ЕС на Украину
- «Спартак» во второй раз обыграл «Локомотив» и вышел в полуфинал пути РПЛ Кубка России
- Лукашенко призвал Киев к миру без предварительных условий
- Премьер Венгрии назвал терактом подрывы «Северных потоков»
- В МИД Великобритании отказались от заморозки конфликта на Украине
- Папа Римский составил мирный план по Украине
- В постпредстве России при Евросоюзе оценили эффект от новых санкций
- В офисе Зеленского допустили исчезновение Украины как государства
- На станции метро «Спортивная» произошло замыкание проводки
- Сенатор Артамонов предложил создать спецклассы в калужских школах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru