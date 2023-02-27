Премьер Венгрии назвал терактом подрывы «Северных потоков»

Подрыв газопроводов «Северный потока» является терактом, и Венгрия дала понять, что в случае подобного вывода из строя газопровода на юге Европы, организаторам взрывов не получится легко отделаться и «замести все под ковер», заявил венгерский премьер Виктор Орбан в ходе выступления в местном парламенте.

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«Взрыв "Северного потока", который, как вы знаете, произошел, был просто терактом, кто бы его ни совершил, это была террористическая акция», - цитирует Орбана венгерский телеканал М1.

Политик отметил, что «если это сделали на севере только для того, чтобы в Европу не поступал газ из России, то это могут сделать и на юге».

«Мы вместе с Сербией дали понять, что если это произойдет, не получится так просто отделаться, замести под ковер, как это делают сейчас с взрывом «Северного потока», - подчеркнул премьер.

Ранее немецкие СМИ сообщили о планах Берлина использовать трубы, предназначавшиеся для строительства «Северного потока-2», использовать для создания нового трубопровода.

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Фото: fidesz.hu
ТЕГИ:Северный ПотокВенгрия
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