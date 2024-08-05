Ущербная идея: Венгрию потребовали исключить из Шенгенской зоны
Ослабление визовых требований Будапештом для ряда стран, включая Россию и Белоруссию, не несет никакой угрозы безопасности для ЕС, заявил НСН Габор Штир.
Инициатива депутатов Европарламента о приостановке участия Венгрии в Шенгенской зоне нереалистична, так как это «контрпродуктивно» для самого Евросоюза. Об этом НСН заявил венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир.
Группа из 70 депутатов Европарламента потребовала от Еврокомиссии приостановить участие Венгрии в Шенгенской зоне после того, как Будапешт решил ослабить визовые требования к гражданам восьми стран, включая РФ и Белоруссию, сообщило издание Politico. Письмо собрало около 70 подписей. Отмечается, что решение Будапешта потенциально поставит под угрозу роль Шенгенской зоны как «безопасного пространства» для населения входящих в нее государств. Штир отметил, что эта инициатива выглядит нереалистично, так как не идет никакой речи об угрозе безопасности для стран Европы.
«Я думаю, что эта идея депутатов нереальна. В последние годы делается все, что можно, против Венгрии. Если Венгрию исключить из Шенгенской зоны, то это усугубит прения внутри Евросоюза. Это для них контрпродуктивно. То, что делает Венгрия, это не опасно для Шенгенской зоны, нет угрозы безопасности Европы. Это идеологический подход. Почему-то если речь идет про Македонию или Боснию, то с этими странами нет проблем. Что касается угрозы безопасности, почему-то говорят только о Белоруссии и России», - пояснил он.
По его словам, Евросоюз уже наказал Будапешт за контакты с Москвой, например, приостановкой транзита нефти через Украину в Венгрию от российской компании «Лукойл».
«Евросоюз уже наказал Венгрию за контакты с Россией. Например, это проблема с украинским транзитом нефти «Лукойл». Это уже наказание, я думаю, оно было осуществлено не без согласования с Евросоюзом. Это сигнал, что если не будете вставать в очередь, тогда будут неприятности, например, такие. Таким образом, ЕС пытается ослабить позицию венгерского правительства. Последние дни говорили, что Венгрия послала какое-то письмо Евросоюзу, о том, что мирная миссия Венгрии по Украине заканчивается. Венгрия чувствует, что уперлась в стену и ей придется искать компромисс. Я ожидаю, что это давление на Венгрию будет усиливаться», - отметил он.
Ранее Венгрия уведомила Еврокомиссию о проблемах с надежностью Хорватии в качестве транзитной страны для нефти, сообщил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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