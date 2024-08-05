Ущербная идея: Венгрию потребовали исключить из Шенгенской зоны

Инициатива депутатов Европарламента о приостановке участия Венгрии в Шенгенской зоне нереалистична, так как это «контрпродуктивно» для самого Евросоюза. Об этом НСН заявил венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир.

Группа из 70 депутатов Европарламента потребовала от Еврокомиссии приостановить участие Венгрии в Шенгенской зоне после того, как Будапешт решил ослабить визовые требования к гражданам восьми стран, включая РФ и Белоруссию, сообщило издание Politico. Письмо собрало около 70 подписей. Отмечается, что решение Будапешта потенциально поставит под угрозу роль Шенгенской зоны как «безопасного пространства» для населения входящих в нее государств. Штир отметил, что эта инициатива выглядит нереалистично, так как не идет никакой речи об угрозе безопасности для стран Европы.