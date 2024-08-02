СМИ: В ЕК посоветовали Венгрии и Словакии найти альтернативу российской нефти

Еврокомиссия предложили Венгрии и Словакии найти альтернативу нефти из России, сообщает Financial Times со ссылкой на письмо комиссара Европейского союза по торговле Валдиса Домбровскиса.

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Так странам ответили на жалобу о блокировке Киевом поставок из РФ. Домбровскис призвал проводить диверсификации.

Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев не возобновит транзит российской нефти в Словакию и Венгрию.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
ТЕГИ:ЕвросоюзНефть

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