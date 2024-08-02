СМИ: В ЕК посоветовали Венгрии и Словакии найти альтернативу российской нефти
2 августа 202406:19
Еврокомиссия предложили Венгрии и Словакии найти альтернативу нефти из России, сообщает Financial Times со ссылкой на письмо комиссара Европейского союза по торговле Валдиса Домбровскиса.
Так странам ответили на жалобу о блокировке Киевом поставок из РФ. Домбровскис призвал проводить диверсификации.
Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев не возобновит транзит российской нефти в Словакию и Венгрию.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В ЕК посоветовали Венгрии и Словакии найти альтернативу российской нефти
- В Госдуме хотят обязать родителей содержать детей до 23 лет во время учебы
- Количество погибших при взрыве газа в Нижнем Тагиле выросло до четырех
- В посольстве РФ в США заявили, что десятки россиян остаются в американских тюрьмах
- МЧС: Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле спасли мужчину
- Суд оставил без движения иск Бакальчук о разводе
- МЧС: Количество погибших при взрыве газа в доме в Нижнем Тагиле достигло трех
- Байден обсудил с Нетаньяху военные развертывания США
- Россия ударила ракетой Х-35 по позиции радиотехнической роты ПВО ВСУ
- Развожаев: в Севастополе сбили несколько воздушных целей
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru