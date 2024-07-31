Украина не будет восстанавливать транзит нефти в Словакию и Венгрию
Украина не возобновит транзит российской нефти в Словакию и Венгрию. Об этом в своем Telegram-канале заявил премьер Украины Денис Шмыгаль.
По его словам, Киев имеет полное согласие Брюсселя по этому вопросу. Шмыгаль отметил, что он провел несколько раундов переговоров с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, сосредоточив внимание на вопросах энергетической безопасности, включая транзит российской нефти через Украину.
Шмыгаль подчеркнул, что санкции, введенные Советом национальной безопасности и обороны Украины, не представляют угрозы для энергетической безопасности Словакии и Европы в целом, поэтому вопрос об их отмене не рассматривается. По его словам, стороны договорились провести новую межправительственную встречу в октябре, на которой продолжат конструктивный диалог.
На прошлой неделе Словакия и Венгрия подали жалобу в Европейскую комиссию на действия Украины, приостановившей транзит нефти от российской компании «Лукойл» через свою территорию. Комиссия отложила рассмотрение этого обращения, сославшись на необходимость получения дополнительной информации, передает «Радиоточка НСН».
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