Украина не будет восстанавливать транзит нефти в Словакию и Венгрию

Украина не возобновит транзит российской нефти в Словакию и Венгрию. Об этом в своем Telegram-канале заявил премьер Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, Киев имеет полное согласие Брюсселя по этому вопросу. Шмыгаль отметил, что он провел несколько раундов переговоров с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, сосредоточив внимание на вопросах энергетической безопасности, включая транзит российской нефти через Украину.