В Венгрии назвали государственным терроризмом диверсии на «Северных потоках»

Подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» — не что иное, как государственный терроризм, если к этому причастны какие-либо страны. Об этом на полях Генассамблеи ООН заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщило РИА Новости.

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По его словам, в данном случае имело место разрушение критически важной для всего континента инфраструктуры. Именно поэтому оно должно восприниматься как теракт.

Ранее сообщалось, что операция по подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» обошлась в 300 тысяч долларов. Утверждается, что финансирование осуществлялось из частных источников.

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ФОТО: РИА Новости
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