В Венгрии назвали государственным терроризмом диверсии на «Северных потоках»

По его словам, в данном случае имело место разрушение критически важной для всего континента инфраструктуры. Именно поэтому оно должно восприниматься как теракт.

Ранее сообщалось, что операция по подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» обошлась в 300 тысяч долларов. Утверждается, что финансирование осуществлялось из частных источников.

