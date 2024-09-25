СМИ: Операция по подрыву «Северных потоков» обошлась в 300 тысяч долларов

Собеседники издания утверждают, что финансирование осуществлялось из частных источников.

Также отмечается, что группа диверсантов якобы состояла из гражданских лиц, которых готовил бывший агент украинских спецслужб Роман Червинский. Он же руководил диверсантами.

«Как утверждается, президент Украины Владимир Зеленский не был проинформирован о готовящейся диверсии... Попытки США остановить её провалились», - пишет Spiegel.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц пообещал не щадить подозреваемых в подрыве «Северных потоков», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».