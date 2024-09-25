В ФРГ выдали ордеры на арест подозреваемых в подрыве газопроводов
Правоохранительные органы Германии выдали несколько ордеров на арест подозреваемых в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебенштрайт, сообщает телеканал Phoenix.
«Затем должен состояться процесс, а в конце процесса выносится приговор», — отметил Хебенштрайт.
По его словам, такая процедура предусмотрена во всех цивилизованных государствах.
Представитель кабмина Германии также добавил, что расследованием этого дела занимается генпрокуратура ФРГ.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц пообещал не щадить подозреваемых в подрыве «Северных потоков», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru