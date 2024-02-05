В Венгрии назвали бессмысленным расширение санкций против России
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в своих соцсетях заявил, что политика санкций против России провалилась.
По его словам, венгерские власти не видят смысла в дальнейшем принятии антироссийских ограничений.
«Венгрия не примет никакого рода санкций, касающихся энергетики, атомной промышленности и угрожающих внешним отношениям ЕС с другими странами», - заключил Сийярто.
Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что в рамках готовящегося 13-го пакета антироссийских санкций ограничительные меры коснутся многих людей и институтов, а также компаний из разных стран, которые, по мнению ЕС помогают России обходить ранее введённые санкции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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