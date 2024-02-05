В Венгрии назвали бессмысленным расширение санкций против России

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в своих соцсетях заявил, что политика санкций против России провалилась.

СМИ: Тринадцатый пакет санкций Евросоюза будет символическим

По его словам, венгерские власти не видят смысла в дальнейшем принятии антироссийских ограничений.

«Венгрия не примет никакого рода санкций, касающихся энергетики, атомной промышленности и угрожающих внешним отношениям ЕС с другими странами», - заключил Сийярто.

Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что в рамках готовящегося 13-го пакета антироссийских санкций ограничительные меры коснутся многих людей и институтов, а также компаний из разных стран, которые, по мнению ЕС помогают России обходить ранее введённые санкции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииСанкции ЕСРоссияВенгрия

Горячие новости

Все новости

партнеры