СМИ: Тринадцатый пакет санкций Евросоюза будет символическим
Тринадцатый пакет санкций Евросоюза в отношении России будет «символическим», пишет газета Politico со ссылкой на западных дипломатов.
«Внимание сосредоточено на «работе над глобальным нарративом» вокруг санкций и обеспечением их соблюдения третьими странами», - уточняет издание.
В частности, новый пакет санкций будет содержать расширенные санкционные списки, большинству компаний запретят экспортировать товары двойного назначения.
Один из собеседников газеты, объясняя символичность пакета, заявил, что «сроки слишком короткие для чего-то большего».
Ранее лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо выступил за снятие санкций с России ради получения дешевого газа. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Иркутске и Братске отменили концерты Кристины Орбакайте
- «Автостат»: Продажи новых легковых авто в РФ в январе выросли на 77%
- СМИ: Тринадцатый пакет санкций Евросоюза будет символическим
- Экс-главу Самарской области этапировали в Москву
- В Китае австралийского писателя приговорили к смертной казни с отсрочкой
- Компания Yandex N.V. заключила сделку по продаже «Яндекса» в России
- На протесты против поддержки «Альтернативы для Германии» вышли 200 тысяч человек
- Губернатор Богомаз: В Брянской области сбили пятый за ночь дрон ВСУ
- Мурашко назвал нелогичным выход России из ВОЗ
- В Красноярске отменили концерт Кристины Орбакайте
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru