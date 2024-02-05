СМИ: Тринадцатый пакет санкций Евросоюза будет символическим

Над Брянской областью за ночь сбито пять беспилотников Зеленский подтвердил, что размышляет над заменой Залужного Спрос на льготную ипотеку рухнул в российских регионах с дорогим жильем Минздрав: В вопросе смены пола Россия придерживается «классических ценностей» Концерты Кристины Орбакайте в Иркутске и Красноярске отменены