СМИ: Тринадцатый пакет санкций Евросоюза будет символическим

Тринадцатый пакет санкций Евросоюза в отношении России будет «символическим», пишет газета Politico со ссылкой на западных дипломатов.

Экспорт российских пиломатериалов в 2023 году снизился на 10%
«Внимание сосредоточено на «работе над глобальным нарративом» вокруг санкций и обеспечением их соблюдения третьими странами», - уточняет издание.

В частности, новый пакет санкций будет содержать расширенные санкционные списки, большинству компаний запретят экспортировать товары двойного назначения.

Один из собеседников газеты, объясняя символичность пакета, заявил, что «сроки слишком короткие для чего-то большего».

Ранее лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо выступил за снятие санкций с России ради получения дешевого газа. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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