В Венесуэле назвали неуместным участие Зеленского в саммите ЕС-CELAC
Участие президента Украины Владимира Зеленского в саммите Европейского союза и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC) было бы неуместным без приглашения президента РФ Владимира Путина. Об этом заявила зампредседателя комиссии по внешней политике парламента Венесуэлы Иления Роса Медина Карраско.
В республике назвали ошибкой навязывание на встрече повестки дня, отличной от латиноамериканской, и усомнились, что на мероприятие можно было бы «впихнуть» Зеленского.
«Латинская Америка полна решимости участвовать в мирном урегулировании, но если вы собираетесь пригласить Зеленского, там также должен присутствовать и президент Путин», — цитирует Карраско РИА Новости.
Саммит ЕС-CELAC пройдет 17-18 июля в Брюсселе, встреча состоится впервые с 2015 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru