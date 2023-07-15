В Венесуэле назвали неуместным участие Зеленского в саммите ЕС-CELAC

В республике назвали ошибкой навязывание на встрече повестки дня, отличной от латиноамериканской, и усомнились, что на мероприятие можно было бы «впихнуть» Зеленского.

«Латинская Америка полна решимости участвовать в мирном урегулировании, но если вы собираетесь пригласить Зеленского, там также должен присутствовать и президент Путин», — цитирует Карраско РИА Новости.

Саммит ЕС-CELAC пройдет 17-18 июля в Брюсселе, встреча состоится впервые с 2015 года.

