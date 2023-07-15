В Венесуэле назвали неуместным участие Зеленского в саммите ЕС-CELAC

Участие президента Украины Владимира Зеленского в саммите Европейского союза и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC) было бы неуместным без приглашения президента РФ Владимира Путина. Об этом заявила зампредседателя комиссии по внешней политике парламента Венесуэлы Иления Роса Медина Карраско.

Зеленскому отказали в участии в саммите ЕС и Латинской Америки

В республике назвали ошибкой навязывание на встрече повестки дня, отличной от латиноамериканской, и усомнились, что на мероприятие можно было бы «впихнуть» Зеленского.

«Латинская Америка полна решимости участвовать в мирном урегулировании, но если вы собираетесь пригласить Зеленского, там также должен присутствовать и президент Путин», — цитирует Карраско РИА Новости.

Саммит ЕС-CELAC пройдет 17-18 июля в Брюсселе, встреча состоится впервые с 2015 года.

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ФОТО: скриншот с видео
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