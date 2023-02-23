В Вене российскую делегацию не допустили к возложению цветов к памятнику
Посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский заявил, что к возложению цветов к памятнику советским воинам-освободителям в Вене не были допущены члены российской делегации на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, сообщает РИА Новости.
По его словам, при выдаче виз от российских делегатов потребовали письменно отказаться от участия в определённого рода мероприятиях.
«В том числе это коснулось, к большому сожалению, нашей сегодняшней церемонии», — уточнил Любинский.
Ранее на кладбище советских воинов в Польше посла России Сергея Андреева облили красной краской, сообщает НСН.
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