В Вене российскую делегацию не допустили к возложению цветов к памятнику

Посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский заявил, что к возложению цветов к памятнику советским воинам-освободителям в Вене не были допущены члены российской делегации на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, сообщает РИА Новости.

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По его словам, при выдаче виз от российских делегатов потребовали письменно отказаться от участия в определённого рода мероприятиях.

«В том числе это коснулось, к большому сожалению, нашей сегодняшней церемонии», — уточнил Любинский.

Ранее на кладбище советских воинов в Польше посла России Сергея Андреева облили красной краской, сообщает НСН.

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ФОТО: pixabay.com
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