В Польше российского посла облили краской во время попытки возложить цветы

Посла России в Польше Сергея Андреева облили красной краской, сообщает ТАСС.

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Корреспондент агенства заявил, что нападение на дипломата произошло на кладбище советских воинов в Варшаве. По его словам, Андреев так и не смог возложить венок и в сопровождении полиции покинул мемориальное кладбище.

Ранее в Киеве после «Марша защитников Украины» бывшего президента Украины Петра Порошенко облили зелёнкой, сообщает RT.

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ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:НападениеПосолПольша
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