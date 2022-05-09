В Польше российского посла облили краской во время попытки возложить цветы

Корреспондент агенства заявил, что нападение на дипломата произошло на кладбище советских воинов в Варшаве. По его словам, Андреев так и не смог возложить венок и в сопровождении полиции покинул мемориальное кладбище.

Ранее в Киеве после «Марша защитников Украины» бывшего президента Украины Петра Порошенко облили зелёнкой, сообщает RT.