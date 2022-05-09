В Польше российского посла облили краской во время попытки возложить цветы
9 мая 202213:07
Посла России в Польше Сергея Андреева облили красной краской, сообщает ТАСС.
Корреспондент агенства заявил, что нападение на дипломата произошло на кладбище советских воинов в Варшаве. По его словам, Андреев так и не смог возложить венок и в сопровождении полиции покинул мемориальное кладбище.
Ранее в Киеве после «Марша защитников Украины» бывшего президента Украины Петра Порошенко облили зелёнкой, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru