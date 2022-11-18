Памятник Пушкину в Риге облили красной краской

Неизвестные испачкали красной краской памятник поэту Александру Пушкину в центральном парке Риги. Об этом в Twitter сообщило посольство России в Латвии. По данным диппредставительства, произошло это в День независимости в Латвии, праздник отмечается 18 ноября.

На место инцидента выехала полиции, началась проверка, сообщает Delfi.

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук ранее заявил, что в ближайшее время будет демонтирован установленный в Одессе памятник российской императрице Екатерине II.

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ФОТО: rusemblv / Telegram
ТЕГИ:РигаПамятники
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