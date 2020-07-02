В Вене 60% граждан РФ не поддержали поправки к Конституции

На избирательном участке в посольстве России в Австрии большинство граждан - 60% - проголосовали против поправок в Конституцию. Поддержали изменения в Основной закон страны более 39%. Об этом сообщил посол России Дмитрий Любинский в Facebook.

Новости за ночь: Поправки в Конституцию РФ поддержали 77,93 процента россиян

В голосовании приняли участие 1251 российских гражданин.

Меду тем, в России по результатам обработки более 99,9 процента протоколов большинство граждан высказались за изменение Конституции. «За» проголосовали 77,93 процента россиян. Против - 21,26 процента, сообщил ЦИК России.



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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ГолосованиеКонституция РФАвстрия
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