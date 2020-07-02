Новости за ночь: Поправки в Конституцию РФ поддержали 77,93 процента россиян
За поправки в Конституцию РФ проголосовали 77,93 процента россиян. Против высказались 21,26 процента. Об этом сообщил ЦИК России по результатам обработки более 99,9 процента протоколов.
По последним данным, явка по голосованию составила почти 65 процентов, передает RT.
Гендиректор киноконцерна «Мосфильм», режиссер Карен Шахназаров в беседе с НСН заявил, что поддерживает идею сделать все последующие выборы в течение не одного, а нескольких дней, как голосование по Конституции. По его мнению, это дороже, но проголосовать сможет гораздо большее число граждан.
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