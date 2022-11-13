Минобороны РФ: Освобожден Майорск на Донецком направлении
Российские военные освободили поселок Майорск на Донецком направлении, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
«На Донецком направлении в результате успешных наступательных действий российских войск полностью освобожден поселок Майорск», — говорится в заявлении.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил, что Россия не использовала весь свой арсенал возможных средств поражения. Об этом он написал в своем Telegram-канале в субботу, 12 ноября.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+5 364 / сут.
Умерли
391 тыс.+60 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+5 072 / сут.
- Минобороны РФ: Освобожден Майорск на Донецком направлении
- Ради жизни. Консервация Каховской ГЭС спасет Крым и мир
- В Новой Каховке не исключают консервации ГЭС из-за обстрелов ВСУ
- Рогозин будет остаться на передовой до победы России
- СМИ: Призыв лидеров стран Южного полушария к переговорам с РФ взбесил Украину
- Поход на Крым. На Западе рассматривают сценарии возвращения полуострова Украине
- Пригожин ответил фразой «Собаке - собачья смерть» на видео о казни экс-бойца ЧВК
- Бывший командующий армии США: ВСУ могут подойти к Крыму этой зимой
- Из-за неприемлемых оценок США ситуации на Украине не принято решение Восточноазиатского саммита
- В России госпитализировали 557 человек с коронавирусом за сутки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru