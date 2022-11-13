Минобороны РФ: Освобожден Майорск на Донецком направлении

Российские военные освободили поселок Майорск на Донецком направлении, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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«На Донецком направлении в результате успешных наступательных действий российских войск полностью освобожден поселок Майорск», — говорится в заявлении.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил, что Россия не использовала весь свой арсенал возможных средств поражения. Об этом он написал в своем Telegram-канале в субботу, 12 ноября.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
ТЕГИ:ДонецкРоссияУкраинаВСУ
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