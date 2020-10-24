В Великобритании признались о негласных мерах против России
Ряд «негласных мер» против России приняли в Великобритании после инцидента в Солсбери. Об этом заявил бывший советник премьер-министра Великобритании по нацбезопасности и секретарь кабинета министров Марк Седвилл, сообщает газета Times.
«После нападения в Солсбери, первого применения химического оружия против европейской страны за столетие, мы приняли видимые ответные меры. Мы выслали целую разведывательную сеть РФ в Британии», — заявил Седвилл.
В числе негласных мер, которые он называет, остановка нескольких потоков незаконных денежных средств из России и другие.
По словам Седвилла, Россия должна была предполагать, что ей придется «заплатить за эту операцию более высокую цену», чем ту, которую ожидала, пишет Газета.ru.
Напомним, в британском городе Солсбери 4 марта 2018 года бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, как утвердждают британские власти, были отравлены боевым ядом «Новичок». Великобритания обвиняет в отравлении Скрипалей Россию, Кремль это отрицает.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,5 млн+16 521 / сут.
Умерли
25 821+296 / сут.
Выздоровели
1,1 млн+11 567 / сут.
- Баку: В больнице умер раненный в Гяндже россиянин
- В Великобритании признались о негласных мерах против России
- Избитый на матче «Ахмат» - «Спартак» судья не стал давать комментарии об инциденте
- В НКР заявили о 37 жертвах вооруженного конфликта
- В России за прошедшие сутки зарегистрирован 16 521 новый случай коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru