В Великобритании признались о негласных мерах против России

«После нападения в Солсбери, первого применения химического оружия против европейской страны за столетие, мы приняли видимые ответные меры. Мы выслали целую разведывательную сеть РФ в Британии», — заявил Седвилл.

В числе негласных мер, которые он называет, остановка нескольких потоков незаконных денежных средств из России и другие.

По словам Седвилла, Россия должна была предполагать, что ей придется «заплатить за эту операцию более высокую цену», чем ту, которую ожидала, пишет Газета.ru.

Напомним, в британском городе Солсбери 4 марта 2018 года бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, как утвердждают британские власти, были отравлены боевым ядом «Новичок». Великобритания обвиняет в отравлении Скрипалей Россию, Кремль это отрицает.

