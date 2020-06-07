Племянница Скрипаля не верит в его переброску с дочерью в Новую Зеландию
Виктория Скрипаль, племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, бежавшего в Великобританию, заявила НСН, что «переброска» ее дяди и сестры в Новую Зеландию – рекламный ход для западного фильма о Скрипалях.
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, вместе с дочерью Юлией под новыми именами отправлены в Новую Зеландию. Об этом сообщает газета The Sunday Times, ссылаясь на высокопоставленный источник в правительстве Великобритании.
По данным источника британского издания, Скрипали по новым документам и под новыми именами переехали в Новую Зеландию, которая входит в разведывательный альянс «Пять глаз» (Five Eyes) наряду с Великобританией, США, Канадой и Австралией. Отмечается, что ранее The Sunday Times писала о переговорах британской разведки с коллегами в ЦРУ по поводу переселения Скрипалей в США.
Виктория Скрипаль, племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, заявила НСН, что не верит в переброску родных из Великобритании в Новую Зеландию. Виктория считает информацию, просочившуюся в СМИ, рекламной компанией к фильму компании BBC о деле Скрипалей.
«Про Новую Зеландию? Я не склонна верить в эту версию. Потому что, первое, если их действительно отравили «Новичком», они должны находиться на базе в Портон-Дауне. Как говорили Сергей Викторович и Юля, они проходят постоянное лечение, они находятся под наблюдением врачей. Зачем их куда-то перевозить, если им нужно постоянное лечение и наблюдение? Кто ж подопытных свинок (отпустит - прим. НСН)?
Второе. Недавно вышел трейлер BBC-ишного фильма о Скрипалях. Вот, все к этому фильму и готовится. Идет рекламная акция по поводу этого фильма. Я так понимаю, фильм заканчивается тем, что Скрипалей по программе защиты свидетелей перевезли в Новую Зеландию. С другой стороны, если бы их туда действительно перевезли, думаете, никто бы из не нашел и не снял, что они там живут? Ну, маловероятно», - считает Виктория Скрипаль.
Она также отметила, что надежды на общение с родными не питает.
«Нам уже было сказано, что «мы живем сами по себе, вы – сами по себе и звонить не будем». В прошлом году было дано понять, что – все, все связи обрубаются, и каждый живет сам по себе. Ну, мы и жили-то сами по себе, особо-то к ним (Сергею и Юлии Скрипаль – прим. НСН) не лезли», - отметила племянница бывшего разведчика ГРУ.
Напомним, 4 марта 2018 года экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия, согласно заявлениям британских властей, были отравлены в Солсбери нервно-паралитическим веществом. Лондон обвинил в его разработке России и, как следствие, - в причастности к покушению на жизни Скрипалей. Москва категорически отвергает домыслы британских спецслужб. До настоящего времени эксперты из лаборатории в Портон-Дауне (Великобритания) не смогли установить происхождение вещества, воздействию которого подверглись Скрипали.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru