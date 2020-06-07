Племянница Скрипаля не верит в его переброску с дочерью в Новую Зеландию

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, вместе с дочерью Юлией под новыми именами отправлены в Новую Зеландию. Об этом сообщает газета The Sunday Times, ссылаясь на высокопоставленный источник в правительстве Великобритании.

По данным источника британского издания, Скрипали по новым документам и под новыми именами переехали в Новую Зеландию, которая входит в разведывательный альянс «Пять глаз» (Five Eyes) наряду с Великобританией, США, Канадой и Австралией. Отмечается, что ранее The Sunday Times писала о переговорах британской разведки с коллегами в ЦРУ по поводу переселения Скрипалей в США.

Виктория Скрипаль, племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, заявила НСН, что не верит в переброску родных из Великобритании в Новую Зеландию. Виктория считает информацию, просочившуюся в СМИ, рекламной компанией к фильму компании BBC о деле Скрипалей.

«Про Новую Зеландию? Я не склонна верить в эту версию. Потому что, первое, если их действительно отравили «Новичком», они должны находиться на базе в Портон-Дауне. Как говорили Сергей Викторович и Юля, они проходят постоянное лечение, они находятся под наблюдением врачей. Зачем их куда-то перевозить, если им нужно постоянное лечение и наблюдение? Кто ж подопытных свинок (отпустит - прим. НСН)?