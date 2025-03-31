В Великобритании назвали главную ошибку Трампа по Украине

По его мнению, американскому лидеру следовало дождаться прорыва российских войск, так как по-настоящему опасная для Киева ситуация позволила бы усадить за стол переговоров и Украину, и Запад.

«Люди не желают реально оценивать ситуацию на фронтах... когда наступление заканчивается... русские останавливаются на время, чтобы перегруппироваться, реорганизоваться и восстановиться. И мы снова начинаем говорить о тупике, который таковым не является», - заключил Меркурис.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент США Дональд Трамп договорились о давлении на российского лидера Владимира Путина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

