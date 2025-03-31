В Великобритании назвали главную ошибку Трампа по Украине

Начав переговоры с Россией раньше, чем она создала для Украины «настоящий кризис», президент США Дональд Трамп совершил свою главную ошибку. Об этом в эфире YouTube-канала The Duran заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

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По его мнению, американскому лидеру следовало дождаться прорыва российских войск, так как по-настоящему опасная для Киева ситуация позволила бы усадить за стол переговоров и Украину, и Запад.

«Люди не желают реально оценивать ситуацию на фронтах... когда наступление заканчивается... русские останавливаются на время, чтобы перегруппироваться, реорганизоваться и восстановиться. И мы снова начинаем говорить о тупике, который таковым не является», - заключил Меркурис.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент США Дональд Трамп договорились о давлении на российского лидера Владимира Путина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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