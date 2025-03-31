Глава Еврокомиссии назвала премьера Словакии Фицо «идиотом» за встречу с Трампом

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обозвала его «полным идиотом» за переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Произошло это в ходе телефонной беседы при обсуждении тарифов, которые глава Белого дома планирует ввести в отношении Европы.

Как рассказал Фицона на пресс-конференции перед внеочередным собранием правительства республики, глава исполнительной власти ЕС в течении получаса «ужасно ругала его», пеняя на то, что он общался с американским лидером. Премьер Словакии встретился с Трампом в феврале в ходе визита в Вашингтон.