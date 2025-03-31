Глава Еврокомиссии назвала премьера Словакии Фицо «идиотом» за встречу с Трампом
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обозвала его «полным идиотом» за переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Произошло это в ходе телефонной беседы при обсуждении тарифов, которые глава Белого дома планирует ввести в отношении Европы.
Как рассказал Фицона на пресс-конференции перед внеочередным собранием правительства республики, глава исполнительной власти ЕС в течении получаса «ужасно ругала его», пеняя на то, что он общался с американским лидером. Премьер Словакии встретился с Трампом в феврале в ходе визита в Вашингтон.
Фицо напомнил, что президент Франции Эммануэль Макрон также ездил в Вашингтон на встречу с Трампом. «При этом он не плохой, а я плохой», - заметил премьер Словакии.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», президент США намерен ввести импортные пошлины против всего мира 2 апреля. Трамп даже называет эту дату «Днем освобождения Америки». Среди прочего, пошлиной в 25% будут обложены поставки автомобилей в США. По словам Фицо, таможенная политика Вашингтона особенно важна для Словакии в отношении автомобилей, фармацевтической промышленности и полупроводников.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru