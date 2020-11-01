В Великобритании готовятся продлить еще не начавшийся локдаун

По словам министра, если уровень заболеваемости коронавирусом не упадет, локдаун продлят,сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Накануне о введении ограничений в Великобритании на месяц заявил премьер-министр Борис Джонсон. Он пояснил, что в это время в стране будут закрыты пабы, рестораны, а также непродовольственные магазины.

