В Великобритании готовятся продлить еще не начавшийся локдаун
В Великобритании режим самоизоляции, начнется с 5 ноября по 2 декабря, может быть продлен. Условие продления назвал старший министр Майкл Гоу в комментарии телеканалу Sky News.
По словам министра, если уровень заболеваемости коронавирусом не упадет, локдаун продлят,сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
Накануне о введении ограничений в Великобритании на месяц заявил премьер-министр Борис Джонсон. Он пояснил, что в это время в стране будут закрыты пабы, рестораны, а также непродовольственные магазины.
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