В Вашингтоне обвинили ОПЕК+ в солидарности с Москвой
В США обвинили ОПЕК+ в солидарности с Россией. Об этом говорится в заявлении Белого дома, сообщает РИА Новости.
В администрации американского президента Джо Байдена также назвали решение о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей ошибочным.
Как отмечается, американский лидер разочарован таким решением картеля. Он уже отдал распоряжение изучить возможности по наращиванию самими Соединенными Штатами объёмов добычи нефти.
Ранее стало известно, что США выпустят на рынок десять млн баррелей нефти из стратегического резерва, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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