«Санкции и обвал цен»: Чем грозит США решение ОПЕК сократить добычу нефти
Аналитик Рустам Танкаев заявил в эфире НСН, что Россия и Саудовская Аравия сократят добычу нефти в ответ на санкции Евросоюза, но это повлияет на энергобезопасность США.
Россия и Саудовская Аравия сократят добычу нефти в ответ на санкции Евросоюза, что негативным образом скажется на энергетической безопасности США, заявил член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев в беседе с НСН.
Россия, Саудовская Аравия и другие производители на заседании ОПЕК+ объявят о значительном сокращении добычи нефти, пишет Financial Times со ссылкой на источники. Аналитики считают, что такой шаг спровоцирует контрмеры со стороны США, в том числе высвобождение нефти из стратегических резервов.
«Это естественная реакция на то, что Евросоюз вводит восьмой пакет санкций против России с ограничением цен на нефть. Страны ОПЕК+ во главе с Россией и Саудовской Аравией обсудили эту ситуацию и приняли заранее ответные меры, которые должны компенсировать падение потребления нефти на мировом рынке. Я уверен, что добыча нефти будет формально сокращена. На самом деле добычу сократит только Россия, возможно, немного сократит и Саудовская Аравия, остальным странам сокращать ничего не надо», - отметил Танкаев.
Он объяснил, что это вынужденная мера стран, которые пытаются избежать обвала цен на нефть из-за санкций Евросоюза в отношении России.
«Как только будут установлены максимальные цены на нефть из России, как сказал (президент РФ - прим.) Путин, договор со странами Евросоюза, которые введут эти ограничения, будет разорван. Импорт нефти и нефтепродуктов в ЕС составляет 500 миллионов тонн в год – это примерно четверть мировой торговли, 10 миллионов баррелей в сутки, это очень большая величина. Россия обеспечивает минимум 4 миллиона баррелей в сутки. Необходимо заранее сократить поставки на мировой рынок, чтобы не вызвать обвала цен», - рассказал собеседник НСН.
При этом США неслучайно бьют тревогу, ведь на фоне решения ОПЕК в стране может серьезно снизиться добыча нефти, что напрямую влияет на энергобезопасность, подчеркнул Танкаев.
«Цены на бензин и дизельное топливо продолжают быть слишком высокими в США для населения, возникла социальная напряженность. Президенту США надо как-то на это реагировать. Ясно, что никто из стран ОПЕК+ не будет сокращать или не сокращать свою добычу по просьбе президента США. США не заинтересованы в сокращении добычи, а также в падении цен на мировом рынке, потому что себестоимость добычи у них настолько высока, что она экономически эффективна только при цене выше 80 долларов за баррель. Если цена упадет ниже, то и добыча в США начнет падать, что влияет на энергетическую безопасность страны», - добавил эксперт.
Белый дом перед намеченным на 5 октября заседанием ОПЕК+ пытался отговорить участников организации от решения понизить объем производства сырой нефти, сообщает CNN со ссылкой на источники в американском правительстве. Отмечается, что угроза сокращения добычи нефти рассматривается как «тотальная катастрофа» и «вражеский акт». По некоторым данным, настроения в Белом доме характеризуются как «панические».
Пока этот материал готовился к публикации, мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал альянсу сократить добычу нефти сразу на 2 млн баррелей в сутки.
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