«Санкции и обвал цен»: Чем грозит США решение ОПЕК сократить добычу нефти

Россия и Саудовская Аравия сократят добычу нефти в ответ на санкции Евросоюза, что негативным образом скажется на энергетической безопасности США, заявил член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев в беседе с НСН.

Россия, Саудовская Аравия и другие производители на заседании ОПЕК+ объявят о значительном сокращении добычи нефти, пишет Financial Times со ссылкой на источники. Аналитики считают, что такой шаг спровоцирует контрмеры со стороны США, в том числе высвобождение нефти из стратегических резервов.

«Это естественная реакция на то, что Евросоюз вводит восьмой пакет санкций против России с ограничением цен на нефть. Страны ОПЕК+ во главе с Россией и Саудовской Аравией обсудили эту ситуацию и приняли заранее ответные меры, которые должны компенсировать падение потребления нефти на мировом рынке. Я уверен, что добыча нефти будет формально сокращена. На самом деле добычу сократит только Россия, возможно, немного сократит и Саудовская Аравия, остальным странам сокращать ничего не надо», - отметил Танкаев.

Он объяснил, что это вынужденная мера стран, которые пытаются избежать обвала цен на нефть из-за санкций Евросоюза в отношении России.