Отсидевший в России американец Рид получил ранение на Украине

«Мы в курсе, что Рид получил ранение во время участия в боях на Украине». - сказал он.

По информации издания The Messenger, американец вернулся на родину в апреле прошлого года. Он самовольно отправился на Украину.

Сообщается, что Рид подорвался на противопехотный мине. По имеющимся данным, он проходит лечение в Киеве. О тяжести полученных ранений информации нет.

В Пентагоне выразили недовольство «приключениями» американца. В оборонном ведомстве отметили, что для его освобождения потребовались большие усилия.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что воюющие на Украине иностранные наемники гибнут по собственной глупости, передает «Радиоточка НСН».

