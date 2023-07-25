Отсидевший в России американец Рид получил ранение на Украине
Отбывавший наказание в российской тюрьме гражданин США Тревор Рид получил ранение в зоне СВО. Появившуюся во вторник в СМИ информацию подтвердил представитель Госдепартамента Ведант Патель.
«Мы в курсе, что Рид получил ранение во время участия в боях на Украине». - сказал он.
По информации издания The Messenger, американец вернулся на родину в апреле прошлого года. Он самовольно отправился на Украину.
Сообщается, что Рид подорвался на противопехотный мине. По имеющимся данным, он проходит лечение в Киеве. О тяжести полученных ранений информации нет.
В Пентагоне выразили недовольство «приключениями» американца. В оборонном ведомстве отметили, что для его освобождения потребовались большие усилия.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что воюющие на Украине иностранные наемники гибнут по собственной глупости, передает «Радиоточка НСН».
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