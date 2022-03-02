Блинкен: США готовы к переговорам, если РФ отведет войска
Глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил о готовности к переговорам с властями РФ, если они отведут войска с Украины. Об этом сообщает ТАСС.
Он отметил, что находится в ежедневном контакте с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Блинкен подчеркнул, что США поддерживают любые дипломатические усилия для прекращения войны.
Кроме того, Блинкен указал на то, что США отслеживают гибели мирных жителей и будут добиваться ответственности виновных. Также он обратился к американцам, отметив, что они могут оказать помощь различным НКО, организующим гуманитарную помощь.
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