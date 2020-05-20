В Турции заявили об уничтожении российского «Панциря» в Ливии

Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии ликвидировала зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» производства РФ. Такие данные приводит турецкое агентство Anadolu.

Востоковед: Эрдоган и после Москвы намерен откусить от Сирии территорию

Отмечается, что «Панцирь» входил в состав сил ПВО Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. Комплекс был уничтожен с воздуха ударом с беспилотника.

В свою очередь пресс-секретарь штаба операции ПНС «Вулкан гнева» заявил, что «Панцирь» был уничтожен недалеко от города Тархуна.

В марте этого года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об уничтожении турецкими военными восьми «Панцирей» российского производства на территории Идлиба в Сирии.

Позднее в пресс-службе Минобороны РФ заявили, что данные Анкары не соответствуют действительности, передает RT.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

Фото: mil.ru
ТЕГИ:ВооружениеВойнаЛивия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры