В Турции заявили об уничтожении российского «Панциря» в Ливии
Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии ликвидировала зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» производства РФ. Такие данные приводит турецкое агентство Anadolu.
Отмечается, что «Панцирь» входил в состав сил ПВО Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. Комплекс был уничтожен с воздуха ударом с беспилотника.
В свою очередь пресс-секретарь штаба операции ПНС «Вулкан гнева» заявил, что «Панцирь» был уничтожен недалеко от города Тархуна.
В марте этого года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об уничтожении турецкими военными восьми «Панцирей» российского производства на территории Идлиба в Сирии.
Позднее в пресс-службе Минобороны РФ заявили, что данные Анкары не соответствуют действительности, передает RT.
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