В Турции заявили об уничтожении российского «Панциря» в Ливии

Отмечается, что «Панцирь» входил в состав сил ПВО Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. Комплекс был уничтожен с воздуха ударом с беспилотника.



В свою очередь пресс-секретарь штаба операции ПНС «Вулкан гнева» заявил, что «Панцирь» был уничтожен недалеко от города Тархуна.



В марте этого года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об уничтожении турецкими военными восьми «Панцирей» российского производства на территории Идлиба в Сирии.



Позднее в пресс-службе Минобороны РФ заявили, что данные Анкары не соответствуют действительности, передает RT.

