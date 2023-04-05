В Турции заявили о нарастании риска ядерных инцидентов из-за ситуации на Украине

Вероятность ядерных инцидентов увеличивается из-за конфликта на Украине. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью Анатолийскому агентству.

По его словам, нельзя игнорировать тревожную ситуацию на Запорожской АЭС, кроме того, нельзя закрывать глаза на вероятность использования тактического ядерного оружия.

«Если напряженность будет расти, то такое может произойти», — считает Калын.