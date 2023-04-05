В Турции заявили о нарастании риска ядерных инцидентов из-за ситуации на Украине

Вероятность ядерных инцидентов увеличивается из-за конфликта на Украине. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью Анатолийскому агентству.

По его словам, нельзя игнорировать тревожную ситуацию на Запорожской АЭС, кроме того, нельзя закрывать глаза на вероятность использования тактического ядерного оружия.

«Если напряженность будет расти, то такое может произойти», — считает Калын.

Глава МИД Турции заявил НАТО о необходимости завершить конфликт на Украине дипломатией

Он также отметил, что взаимодействия турецких официальных лиц с российской и украинской сторонами недостаточно, нужно предпринимать более глобальные меры для прекращения вооруженного конфликта.

Представитель турецкого лидера добавил, что никто не заинтересован в том, чтобы зона боевых действий расширялась на другие страны.

Ранее Турция призвала Россию и Украину сесть за стол переговоров, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ядерная БезопасностьУкраинаРоссияТурция

Горячие новости

Все новости

партнеры