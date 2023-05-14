В Турции завершилось голосование на президентских выборах
Голосование на выборах президента и парламента Турции завершено, сообщают СМИ.
Избирательные участки закрылись в 17:00. Для голосования установили 190 тысяч урн.
По данным Высшей избирательной комиссии, право голоса имеют 60,7 миллиона человек. Из них 30,7 миллиона - женщины.
На высший пост претендуют действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, единый кандидат от оппозиционного «Народного альянса» Кемель Кылычдароглу и представитель альянса Ata Синан Оган.
Предварительные результаты огласят ночью. Итоговые данные опубликуют 19 мая.
Кылычдароглу обвинил Россию в заговорах и создании фейковых новостей. Он призвал Москву «держать руки подальше от турецкого государства», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru