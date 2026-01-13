«Не нужно бояться»: Депутат Делягин объяснил, как вернуть замороженные резервы России
Россия рискует никогда не получить замороженные активы, если не станет более активно отстаивать свои интересы, не боясь задеть "чувства" других стран, сказал НСН Михаил Делягин.
Подъем международных резервов России до исторического максимума объясняется превосходством экспорта над импортом и выкупом валюты Банком России. Об этом НСН заявил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.
Международные резервы России обновили исторический рекорд и составили $763,9 млрд. Об этом сообщается на сайте Центробанка. Делягин пояснил, за счет чего они смогли достичь исторического максимума.
«В первую очередь это формально замороженные деньги, фактически украденные у России, это примерно $300 млрд. Увеличиваются резервы за счет того, что экспорт превышает импорт, Банк России выкупает валюту: в золоте или в других активах — это открытый вопрос. Незамороженные резервы находятся в России, конечно, их можно использовать, но, как я понимаю, это абсолютное табу для тех, кто управляет нашими деньгами. Рассуждает Банк России примерно так: можем использовать, но зачем?» — сказал Делягин.
Собеседник НСН добавил, что российские активы не будут разморожены после окончания спецоперации, если Россия не начнет активнее отстаивать национальные интересы.
«При нынешней политике вероятность того, что российские активы будут разморожены, нулевая. Если мы будем бояться доставить неудобства "уважаемым партнерам", как в предыдущие годы, мы этих денег никогда не увидим. Если же политика изменится, если Россия начнет реализовывать свои национальные интересы, тогда, конечно, их могут разморозить. Безусловно, эти активы существуют, статистика по ним достаточно открытая. Механизм кредитования Украины за счет этих денег частично запущен», — отметил он.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что решение по использованию замороженных активов России Европой для восстановления Украины еще не принято.
