Подъем международных резервов России до исторического максимума объясняется превосходством экспорта над импортом и выкупом валюты Банком России. Об этом НСН заявил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

Международные резервы России обновили исторический рекорд и составили $763,9 млрд. Об этом сообщается на сайте Центробанка. Делягин пояснил, за счет чего они смогли достичь исторического максимума.

«В первую очередь это формально замороженные деньги, фактически украденные у России, это примерно $300 млрд. Увеличиваются резервы за счет того, что экспорт превышает импорт, Банк России выкупает валюту: в золоте или в других активах — это открытый вопрос. Незамороженные резервы находятся в России, конечно, их можно использовать, но, как я понимаю, это абсолютное табу для тех, кто управляет нашими деньгами. Рассуждает Банк России примерно так: можем использовать, но зачем?» — сказал Делягин.